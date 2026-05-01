Durante la audiencia judicial por el pedido de impedimento de salida del país, el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, aseguró que el tercer pasaporte encontrado en su vivienda tras un allanamiento el 24 de abril no tiene validez, al señalar que ya había sido reemplazado previamente.

La diligencia se desarrolla en el marco de la investigación por presunta colusión agravada vinculada a la contratación de la empresa Servicios Generales Galaga para el traslado de material electoral en los comicios del 12 de abril.

De acuerdo con el Ministerio Público, el documento hallado tenía vigencia hasta el 10 de agosto de 2026, lo que podría permitir su uso para salir del país. Este elemento fue presentado como parte del sustento del riesgo de fuga, pese a que el investigado ya había entregado otros pasaportes.

“Se ha hablado mucho de un tercer pasaporte y debo contarle que durante los primeros meses de este año fui a Migraciones a renovar mi pasaporte. Trato de renovar mi pasaporte siempre seis meses antes de que se venza, porque existen algunas limitaciones para acceder a ciertos países luego de ese tiempo” , expresó Corvetto.

Luego continuó con: “Ahora tengo uno de 10 años de vigencia y este nuevo pasaporte que entregué junto con el otro pasaporte de manera voluntaria es el que reemplaza al anterior. Por tanto, el tercer pasaporte ya no estaba vigente y es absolutamente inválido”.

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