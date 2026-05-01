La Segunda Sala Penal de Apelaciones (Corte Superior Nacional) instaló ayer, a las 4:00 p.m., la audiencia de apelación contra la sentencia impuesta a Ollanta Humala, Nadine Heredia y otros por lavado de activos.

La “ex pareja presidencial” recibió quince años de prisión, en abril del 2025, por el Caso “Aportes al Partido Nacionalista”. En la sesión estuvieron presentes de forma virtual Humala, desde el penal de Barbadillo (Ate), y Heredia, asilada políticamente en Brasil.

En audiencia

La defensa de Humala, ejercida por el abogado Wilfredo Pedraza, asegura que la “sentencia carece de sustento válido en cuanto la acreditación del delito”.

“No se ha probado, de manera concreta, la existencia de una actividad criminal previa generadora de los activos presuntamente lavados”, sostuvo en su pedido de apelación.

En esa línea, cuestiona que la acusación fiscal atribuyera el origen del dinero a “actos de peculado cometidos en el extranjero”, así como al “ingreso de dinero, desde Venezuela, a través de valijas diplomáticas”. Según la defensa, los documentos y testimonios que se presentaron en el juicio oral “descartaron” la tesis de la Fiscalía.

El fiscal Wilfredo Mendoza, a cargo del caso tras la disolución del Equipo Especial Lava Jato, desistió de uno de los extremos de una apelación también presentada por la Fiscalía.

El funcionario retiró el pedido para que Antonia Alarcón, madre de Nadine Heredia, sea declarada culpable. Esto tras ser absuelta del delito de lavado de activos en la sentencia, de primera instancia, hoy en debate.

La imputación contra Alarcón estaba “referida a la campaña electoral a la Presidencia del 2011, que comprendía caudales originarios de los actos de corrupción realizados por la empresa OAS (…) y Odebrecht”.

Ollanta Humala fue condenado el 15 de abril de 2025. Ese mismo día, Nadine Heredia fugó a Brasil.