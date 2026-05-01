Harold Loli Rosales, director del Órgano Desconcentrado de Cultura de Arequipa, informó ayer que la remoción de los adoquines de piedra en la primera cuadra de la avenida Ejército no afecta una zona monumental, sino un espacio dentro de amortiguamiento y tratamiento.

Informó que el área donde se ejecuta la obra vial no cuenta con protección patrimonial del Ministerio de Cultura, por lo que no corresponde una defensa como la aplicada en áreas declaradas monumentales.

“La Zona Monumental de Arequipa y Yanahuara no ha sido declarada ayer, sino desde el 2001. Este es un sector de tratamiento especial, Zona de Amortiguamiento. No hay competencia ni delimitación patrimonial. Su proyecto está fuera de la zona monumental”, señaló Loli Rosales, descartando que la intervención ejecutada por la Municipalidad Distrital de Yanahuara vulnere la normativa vigente.

El Ministerio de Cultura aprobó y otorgó la autorización sectorial para la ejecución de la obra vial, en respuesta a una solicitud presentada por la comuna de Yanahuara. El funcionario aclaró que este permiso no fue tramitado este año, sino en noviembre del 2025, y que la autorización se emitió con condiciones específicas que deben ser cumplidas.

ADOQUINES DE PIEDRA DEBEN SER REUTILIZADAS

El retiro de los adoquines de piedra, pese a tener más de 90 años, no son considerados monumento debido a que se ubican fuera del perímetro monumental. Afirmó que la disposición emitida solo establece medidas de mitigación respecto al manejo del material.

El representante del sector Cultura aseguró que se realizan inspecciones continuas para verificar el adecuado almacenaje y resguardo de los adoquines, los cuales deberán ser reutilizados en otros espacios con valores patrimoniales. “La calzada no tiene condición de patrimonio, no se encuentra dentro de la zona monumental tampoco”, insistió.

Sergio Bolliger informó que los trabajos en los dos carriles de la avenida Ejército se terminará el miércoles 6 de mayo.

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