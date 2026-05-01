Una mujer perdió la vida y otras cuatro personas resultaron con lesiones luego de un accidente de tránsito ocurrido en el jirón Las Rimarimas, en la urbanización San Hilarión, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Según el reporte de Latina Noticias, el hecho se registró cuando una minivan impactó contra un grupo de personas que se encontraban en un puesto de comida. El vehículo se desplazaba en retroceso y el conductor perdió el control mientras realizaba esta maniobra.

La víctima mortal fue identificada como Vilma Pachas Alvarado, de 39 años. La mujer se encontraba junto a su pareja y sus dos hijos menores al momento del impacto.

Un familiar de la víctima brindó detalles sobre lo ocurrido y cuestionó el comportamiento del conductor. Según indicó a RPP, su hermana se encontraba esperando en el lugar cuando el vehículo la atropelló. Asimismo, el allegado sostuvo que el chofer habría estado bajo los efectos del alcohol.

En su testimonio, sostuvo que su hermana se encontraba detenida junto a su familia cuando el vehículo se aproximó sin control.

“Mi hermana ha estado parada ahí con sus dos hijos y su pareja. (...) La miniván ha retrocedido, ha hecho maniobras y, como está en estado de ebriedad, se ha disparado con todo hacia el poste”, declaró.

Heridos se encuentran recibiendo atención en el hospital

Las personas que resultaron afectadas fueron auxiliadas por vecinos y trasladadas a un centro de salud. Entre los heridos se encuentra la pareja de la mujer fallecida, quien permanece bajo atención médica.

El caso ha generado preocupación entre los residentes de la zona debido a las condiciones en las que ocurrió el accidente. Se espera que las autoridades realicen las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.