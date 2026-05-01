La Municipalidad Provincial de Huancayo realizó un operativo de fiscalización en establecimientos de venta de productos naturales, donde se detectaron alimentos con registros sanitarios vencidos y, en algunos casos, falsos.

El responsable de Fiscalización de la Gerencia de Servicios Públicos, Joel Sopan, informó que las intervenciones se centraron en casas naturistas, donde se comercializaban aceites, tés filtrantes y otros productos de consumo directo.

“Al verificar sus registros sanitarios se encuentran algunos vencidos y en otros casos también son falsos. Estos productos no están pasando por un control adecuado y pueden generar afecciones o infecciones en las personas que los consumen”, advirtió el funcionario.

Asimismo, explicó que este tipo de irregularidades representa un riesgo para la salud pública, especialmente porque se trata de productos ingeribles.

Durante las intervenciones, los propietarios señalaron que desconocían las irregularidades.

“Ellos aducen que los proveedores no les han indicado nada, pero ahora estamos concientizándolos para que verifiquen lo que venden”, indicó Sopan, al precisar que existe responsabilidad en la cadena de comercialización.

Como parte de las medidas, se dispuso la sanción equivalente al 20% de una UIT para los locales infractores, además del decomiso de muestras de los productos observados.

“Vamos a decomisar una muestra y también dejarles para que puedan derivarlos a sus proveedores y regularizar o actualizar su registro sanitario”, detalló.

Finalmente, el funcionario exhortó a la población a verificar la legalidad de los productos antes de adquirirlos.

“Todos pueden acceder al sistema de Digesa para corroborar si el registro sanitario está vigente”, recomendó.

En operativo municipal hallaron productos que afectan a la salud e infractores señalan que no sabían de estas irregularidades. Aplicaron multas del 20% de la UIT