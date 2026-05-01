Con el objetivo de fortalecer la ejecución de proyectos en el país, el Gobierno aprobó la transferencia de hasta 200 millones de soles a favor de gobiernos regionales y locales que alcanzaron los indicadores del incentivo presupuestario del año fiscal 2025.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 075-2026-EF, en el marco de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, y establece que los recursos provienen de la fuente de financiamiento de recursos ordinarios.

Del monto total, 62 millones de soles serán destinados a gobiernos regionales y 138 millones a gobiernos locales, con el fin de financiar principalmente la adquisición de activos no financieros vinculados a la ejecución de inversiones públicas.

Asimismo, la norma dispone que las entidades beneficiarias deberán desagregar los recursos en un plazo de cinco días calendario para su incorporación en los presupuestos institucionales.

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