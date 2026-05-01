A través de sus redes sociales, el candidato presidencial Roberto Sánchez anunció la incorporación del exfiscal José Domingo Pérez a su equipo político, destacando su experiencia en casos emblemáticos como parte de la estrategia de campaña.

El aspirante a la presidencia señaló que esta decisión busca fortalecer una agenda orientada a una “reforma integral del sistema de justicia” y una “lucha implacable contra la corrupción”. Incluso, no descartó que Pérez pueda asumir el Ministerio de Justicia en un eventual gobierno.

La inclusión del exintegrante del Equipo Especial Lava Jato se produce luego de su suspensión en la Fiscalía por faltas muy graves en el caso “Cócteles”, así como de cuestionamientos relacionados con su desempeño profesional, entre ellos la anulación de sus actuaciones en el Tribunal Constitucional y su participación como defensa legal del expresidente Pedro Castillo.

Pese a ello, Sánchez defendió su incorporación y afirmó: “José Domingo Pérez tiene el reconocimiento del país por su lucha frontal contra la corrupción”, al sostener que su convocatoria responde a la necesidad de conformar equipos técnicos sólidos de cara a una eventual gestión.

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