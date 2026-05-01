Una tragedia se registró ayer a primeras horas de la mañana de ayer en el sector “Dios Te Ama”, en el distrito de San Andrés, en la provincia de Pisco, donde al menos dos personas perdieron la vida mientras realizaban labores de limpieza en una poza de procesamiento de anchoveta en una presunta planta clandestina de harina de pescado. El hecho fue reportado alrededor de las 8:30 a.m., generando la movilización de efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de serenazgo, quienes acordonaron la zona ante el riesgo químico.

Cuerpos atrapados

De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar se venía trabajando con amoniaco, sustancia que habría provocado severas dificultades respiratorias a las dos personas contratadas por 80 soles para realizar limpieza, el fuerte olor ocasionó que cayeran a un pozo de residuos.

El fuerte olor del químico impidió el ingreso de los equipos de rescate, por lo que fue necesario esperar la llegada de personal especializado con equipos de protección adecuados provenientes de la capital Lima para poder intervenir sin exponerse a los gases tóxicos.

Una de las víctimas fue identificada como Fidel Antonio Palomino Pantoja, conocido como “Loco Toño”, quien deja dos hijos en la orfandad. La segunda persona es Wilder Manuel Castro Alayo, natural de Chimbote y conocido como “El chimbotano”. Asimismo, las autoridades confirmaron que otras dos personas resultaron afectadas y fueron trasladadas de emergencia al Hospital San Juan de Dios con síntomas de asfixia.

Cabe resaltar que ayer a las 5:00 de la tarde aproximadamente llegó de Lima la Compañía de Bomberos Voluntarios del Callao al distrito de san Andrés para poder retirar los cuerpos del pozo de residuos donde están atrapados. Estos hombres de rojo han traído equipos especializados en materiales tóxicos para poder realizar el rescate.

Este lamentable hecho ha generado cuestionamientos sobre la falta de control de este tipo de establecimientos informales que operarían sin las condiciones mínimas de seguridad. En ese sentido, se solicita a las autoridades pertinentes ejecuten acciones inmediatas de fiscalización y proceda con la clausura del local, a fin de prevenir nuevas tragedias.

Las autoridades competentes han iniciado las investigaciones para determinar responsabilidades y esclarecer las condiciones en las que funcionaba la planta.

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