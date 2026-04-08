Un fatal accidente de tránsito se registró la mañana de ayer en la carretera Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 227, cerca de las instalaciones de la empresa Minsur, en el distrito de Paracas, provincia de Pisco. El violento choque entre un camión de carga y un bus que trasladaba personal con destino al fundo Vanguard dejó como saldo un fallecido y más de 15 personas heridas, generando momentos de tensión entre los pasajeros y conductores que transitaban por la zona.

Muerte violenta

Según los primeros reportes, el bus de placa X2N-968 transportaba aproximadamente a 25 trabajadores cuando, por circunstancias que aún son materia de investigación, habría sido impactado por la parte posterior por el camión de placa D6C-719, el cual se dirigía desde la provincia de Cañete hacia el sur del país. Producto de la fuerte colisión, el conductor del camión, identificado como Jorge Ruiz Ramírez de 30 años, perdió la vida en el lugar debido a la gravedad del impacto.

Tras el accidente, varios pasajeros del bus resultaron con lesiones múltiples, por lo que fueron auxiliados por personal de emergencia y trasladados de inmediato al Hospital San Juan de Dios de Pisco y a la Clínica Famisalud, donde vienen recibiendo atención médica.

Entre los heridos que se encuentran en el hospital San Juan, que iban en el bus, son Quintana Cárdenas José, Quintana Cárdenas Víctor, Enrique de la Cruz Félix , Calderon Herrera Jorge, Calderon Damian Fernando, Trillo Nuñez Alvaro Vicente, Copé Huayhuas Víctor Villanueva, Ucharima Cruzatt Dionisio, Vicente Chiquispuma Omar, Valentin Rojas Pedro, Huamán Pari Yordi, Crisante Duran Mivhael Justiniano, Huaman Stuart Richard Lizardo y Pariona Bellido Miguel.

Los heridos que iban en el camión son Vicente Josué Denis, Vicente Sacsa Merly Abagellyl, Chuquispuma Castillón Felicita Victoria y Yauri Diaz Carlos Eladio.

Cabe resaltar que los efectivos de Serenazgo colaboraron activamente en el traslado de los heridos, además de apoyar en el control del tránsito y el orden vehicular en la zona.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas de este trágico accidente que enluta a una familia y deja varios trabajadores afectados.

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