Un fatal accidente de tránsito enluta las celebraciones de Semana Santa en la región Ica. La mañana del viernes 3 de abril, un choque entre un ómnibus que transportaba turistas y una camioneta particular dejó como saldo una persona fallecida en el distrito de Paracas, en la provincia de Pisco.

Muerte violenta

El hecho se registró alrededor de las 6:00 a.m. en la carretera Manuel Santana Chiri, a la altura del fundo Beta. De acuerdo con las primeras informaciones, el ómnibus habría invadido el carril contrario, impactando violentamente contra una camioneta de placa BUM-760, marca Renault.

Producto de la colisión, la camioneta dio varias vueltas de campana, quedando completamente destrozada a un costado de la vía. Como consecuencia del fuerte impacto, su conductor, identificado como Jorge Castillo Aguilar, perdió la vida de manera instantánea al interior del vehículo.

En tanto, el ómnibus terminó cruzado sobre la carretera que conecta Paracas con Santa Cruz, generando interrupción parcial del tránsito y alarma entre los conductores que circulaban por la zona.

Testigos del accidente alertaron a las autoridades, lo que permitió la rápida llegada de efectivos de la Policía Nacional y personal de serenazgo, quienes procedieron a acordonar el área y regular el tránsito vehicular en la zona.

Horas después, el representante del Ministerio Público llegó al lugar para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento del cadáver.

VIDEO RECOMENDADO