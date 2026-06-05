La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, prometió luchar contra el sicariato en la región Piura, tras la alta cifra de homicidios que registra esta zona y, más aún, ante los dos últimos asesinatos. Además, indicó que combatirá las extorsiones, modernizará 3 mil colegios y construirá 2 mil escuelas más. Así lo señaló en el mitin de cierre de campaña realizado en Sullana.

Fujimori arremetió contra la inacción de las autoridades tras los recientes hechos de sangre. “Han asesinado a dos personas (en menos de un día en Sullana) y en lo que va del año, han matado a 60 personas (en la región) y nadie hace nada. Es realmente terrible. También extorsionan y cobran cupos a los comerciantes, bodegueros, pescadores y transportistas. Desde aquí de Sullana, yo les declaro la guerra a los extorsionadores, sicarios y criminales”, señaló Keiko durante el mitin frente a Promart.

Indicó que va a recuperar la tranquilidad. “Vamos a recuperar la paz, la tranquilidad y el orden. A mí no me va a temblar la mano, porque tengo los pantalones bien puestos, ese es mi compromiso con Piura y el Perú”, dijo.

Se refirió al mal estado de los colegios en Piura. “Acá, los colegios están en pésimo estado y colapsados, no tienen agua y se caen a pedazos. Por eso, vamos a modernizar 3 mil colegios y vamos a construir 2 mil más”, añadió.

Se comprometió a reestructurar los contenidos educativos de los estudiantes y a cumplir con las demandas del sector magisterial. “Vamos a trabajar con los maestros. Está pendiente la deuda social, el aumento de remuneraciones y capacitaciones. Asimismo, vamos a mejorar la currícula para que los niños y adolescentes aprendan con una visión que les dé alas y los convierta en emprendedores”, dijo Fujimori.