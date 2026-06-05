Una estación de la empresa de transportes Z Buss, ubicada en la avenida Alfredo Mendiola, en el distrito de Independencia, fue atacada a balazos por desconocidos la noche del último jueves. El caso es investigado por la Policía Nacional, que busca determinar la identidad de los responsables y el móvil del atentado.

De acuerdo con el reporte de RPP, dos hombres llegaron al lugar utilizando una motocicleta. Una vez frente al establecimiento, efectuaron varios disparos antes de retirarse de la zona.

¿Cómo ocurrió el ataque?

El ataque tuvo como objetivo una sede de la empresa de transportes Z Buss, que opera rutas hacia diversas localidades del denominado Norte Chico. Entre los destinos que cubre se encuentran ciudades como Huaral, Chancay y Huacho.

Según las primeras diligencias, los atacantes realizaron al menos seis disparos contra el inmueble ocasionando daños en la estructura exterior del local. Durante una inspección realizada en el lugar se constató la presencia de tres perforaciones visibles en la fachada. Uno de los proyectiles impactó en una pared, mientras que los otros dos alcanzaron el portón principal.

El hecho se produjo cuando la atención al público ya había culminado. Sin embargo, trabajadores de la empresa todavía permanecían dentro de las instalaciones al momento de los disparos. A pesar de la cercanía de los proyectiles con el área ocupada por el personal, no se registraron heridos.

Policía inició investigaciones

Tras recibir la alerta, agentes de la comisaría de Independencia acudieron al lugar para asegurar la escena. Los efectivos delimitaron el área y comenzaron la recolección de evidencias que permitan avanzar con las investigaciones.

Las autoridades buscan identificar a las personas que participaron en el ataque y reconstruir su recorrido antes y después de los hechos. Como parte de las diligencias, también se revisan registros de cámaras de seguridad instaladas en los alrededores.

Una de las líneas de investigación considera la posibilidad de que el caso esté relacionado con amenazas dirigidas a empresas del sector transporte. No obstante, los investigadores señalaron que esta hipótesis deberá ser confirmada con los resultados de las pericias y demás diligencias en curso.