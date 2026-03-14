Un fatal accidente de tránsito ocurrido la tarde de ayer en el distrito de Los Aquijes, en la provincia de Ica, dejó como saldo la muerte de un joven motociclista de 25 años.

Muerte violenta

El hecho se registró aproximadamente a las 6:00 p.m. en la avenida principal del sector El Arenal, cerca de la plaza Melchorita. Según la información preliminar, un camión de la marca Hino, con placa F0S-771, conducido por Lizandro Flores Gutiérrez, colisionó con una motocicleta Honda CB190R, con matrícula 1519-8Y.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta, Jamil Ventura Cancho, natural del distrito de Santiago, sufrió graves lesiones que le ocasionaron la muerte de manera inmediata en el lugar del accidente.

En el vehículo menor también se trasladaba Ana Gallegos Machuca, quien resultó con golpes producto de la caída. La joven fue auxiliada y trasladada a la posta médica del sector El Arenal para recibir atención.

Tras el siniestro, personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) acudió al lugar para brindar asistencia médica y verificar la condición de las víctimas. Asimismo, agentes de serenazgo de la municipalidad distrital apoyaron en el control de la zona y en el resguardo del área.

Posteriormente, representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y ordenar su traslado a la morgue central de Ica, donde se realizarán las diligencias correspondientes.

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