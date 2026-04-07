Un accidente de tránsito registrado la mañana de este martes dejó un fallecido y más de una decena de heridos en la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 227 en el distrito de San Clemente, provincia de Pisco. El hecho involucró a un bus turístico y a un camión, generando una rápida intervención de los equipos de emergencia en la zona.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6:00 a. m. en el sector Pampas de Ocas, en un tramo de la nueva doble vía. La colisión provocó daños en ambas unidades y afectó la circulación vehicular durante la mañana.

Investigación en curso

De acuerdo con las primeras diligencias, el conductor del bus turístico habría perdido el control de la unidad mientras se encontraba en marcha. La hipótesis inicial señala que el chofer pudo haberse quedado dormido, lo que ocasionó el despiste del vehículo hacia un lado de la vía.

Tras salir de la carretera, el bus recorrió varios metros fuera de la pista antes de impactar con un camión que se dirigía hacia una zona turística. Como consecuencia del choque, el vehículo de carga terminó volcado en la berma central que divide ambos sentidos de la vía.

Víctimas y heridos

El accidente provocó el deceso del conductor del camión, identificado como Anthony Cuba Ramirez. Asimismo, se reportó que al menos 14 personas resultaron heridas producto del impacto. Los afectados fueron trasladados al hospital San Juan de Dios de Pisco para recibir atención médica.

Personal de la Policía Nacional y otros equipos de respuesta acudieron al lugar para atender la emergencia y asegurar el área. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas exactas del accidente.