Un trágico accidente de tránsito se registró la madrugada del martes 24 de febrero, en el kilómetro 246 de la Panamericana Sur, a la altura del sector Pozo Santo, cerca de Pisco, dejando como saldo la muerte del exalcalde de Parcona y candidato provincial de Ica, José Choque Gutiérrez. El hecho ocurrió alrededor de las 2:00 de la mañana, cuando el vehículo en el que se desplazaba retornaba desde Lima con dirección a Ica, tras cumplir actividades laborales.

Muerte violenta

De acuerdo con el parte policial, se trató de un despiste con daños materiales y subsecuente muerte. El automóvil involucrado es un Toyota Corolla, color verde claro metálico, de placa de rodaje F1Y-605, conducido por Job Isaís Asto Santiago. Por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el control de la unidad, impactando violentamente contra una baranda de protección instalada en la vía.

A bordo del vehículo viajaban tres personas: el conductor, el exburgomaestre José Choque Gutiérrez, quien iba como copiloto, y César Humberto Huaroto Rojas, ubicado en el asiento posterior. Producto del fuerte impacto, Choque Gutiérrez falleció en el lugar de los hechos. Personal médico de COVI Perú, llegó a la zona y, tras la evaluación correspondiente, certificó el deceso.

En tanto, los heridos fueron evacuados al Hospital Regional de Ica para su atención especializada. El conductor fue evaluado por el personal médico, quien diagnosticó policontusiones por suceso de tránsito y dispuso su permanencia en observación tras descartar fractura de cráneo. El otro ocupante también recibió atención médica y permanece en proceso de recuperación.

El área del accidente fue acordonada por efectivos de la Policía de Carreteras, quienes comunicaron lo ocurrido a la comisaría de la jurisdicción de Paracas y coordinaron la llegada de la fiscal de turno, Yesenia Sarmiento Tueros, de la Segunda Fiscalía de Pisco, para proceder con el levantamiento del cuerpo y las diligencias de ley. El vehículo quedó retenido en el lugar hasta culminar las pericias técnicas.

La noticia del fallecimiento generó profunda consternación en el distrito de Parcona y en diversos sectores políticos de la región Ica, más aún considerando que Choque Gutiérrez participaba activamente en el actual proceso electoral como candidato provincial.

Sus restos serán velados en el distrito de Parcona, en la intersección de la avenida Grau con Jhon F. Kennedy, donde familiares, amigos y simpatizantes podrán darle el último adiós. El caso continúa bajo investigación para determinar las causas exactas del despiste y establecer eventuales responsabilidades conforme a ley.

