Un aparatoso accidente de tránsito se registró la mañana del sábado, aproximadamente a las 11:00 a.m., en el sector Carlos Ramos Laoyza, en Subtanjalla, luego de que un vehículo impactara violentamente contra un poste de alta tensión, poniendo en riesgo a los vecinos del lugar.

Imprudencia al volante

Según testigos, el vehículo de placa F5H-027, aparentemente un Chevrolet Matiz de lunas polarizadas, habría intentado adelantar a un micro invadiendo el carril contrario. En la maniobra, perdió el control y terminó estrellándose contra el poste. “Ha querido pasar, ha perdido el control y se ha ido contra el poste. Estaba borracho totalmente”, relató el conductor de un vehículo celeste de la empresa Fénix, quien logró esquivar el impacto.

Vecinos señalaron que el conductor descendió de la unidad tras el choque y huyó del lugar acompañado de dos mujeres que iban en el asiento posterior, quienes también presentarían signos de haber ingerido alcohol. El automóvil quedó abandonado en plena vía, mientras el poste quedó inclinado peligrosamente sobre el módulo de una vivienda contigua.

La familia Rodríguez Roque, propietaria del inmueble afectado, expresó su preocupación por el inminente peligro. “El poste está recostándose en la casa y puede ceder en cualquier momento. Estamos en riesgo”, advirtieron, solicitando la presencia urgente de la Policía Nacional, serenazgo, Defensa Civil y personal de Electrodunas para evaluar los daños y evitar una posible tragedia.

