Un accidente de tránsito se registró en el distrito de Subtanjalla, en la provincia de Ica, luego de que dos combis colisionaran en la carretera Panamericana Sur, a la altura del cementerio Parque del Recuerdo. El choque dejó como saldo dos personas heridas, una de ellas con lesiones de consideración.

Siniestro vial

Según la información preliminar, uno de los conductores resultó atrapado entre los fierros retorcidos de su unidad, por lo que fue necesaria la intervención de los equipos de emergencia para su rescate. La segunda persona herida fue encontrada tendida sobre la pista y recibió atención inmediata en el lugar.

Ambas unidades vehiculares quedaron con severos daños materiales, mientras que las causas exactas del accidente son materia de investigación por parte de la Policía Nacional.

