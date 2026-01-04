Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Salas, provincia de Ica. El hecho ocurrió cuando un vehículo que transportaba cajas de la empresa Farmagro colisionó con un camión, provocando serios daños materiales y dejando varias personas heridas.

Siniestro vial

El camión involucrado es un Isuzu de color blanco gris, con placa de rodaje BKR-730, de propiedad de la empresa Garamendi Business SAC. Tras el impacto, la unidad quedó con toda la parte delantera completamente destrozada, evidenciando la magnitud del choque.

Hasta el lugar del accidente llegaron efectivos de la Policía de Carreteras de Villacurí, quienes acordonaron la zona para evitar nuevos incidentes y facilitar las labores de auxilio. De igual manera, una ambulancia se desplazó rápidamente para brindar atención médica a los heridos.

El violento siniestro ocasionó la restricción del tránsito vehicular en un sentido de la vía, generando una considerable congestión durante varios minutos. La circulación fue restablecida de manera progresiva bajo el control y supervisión de la Policía.

VIDEO RECOMENDADO