Un aparatoso choque frontal entre dos vehículos de carga pesada ocurrió ayer por la mañana en el kilómetro 347 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Ocucaje, en dirección a la zona conocida como Las Antenas.

Siniestro vial

El impacto dejó a ambas unidades con severos daños en la parte delantera y completamente empotradas en plena vía nacional, generando congestión en ambos sentidos.

Según versiones preliminares, uno de los tráilers, que se desplazaba en sentido norte-sur, habría invadido el carril contrario, provocando el choque directo con el otro camión. La presencia de una densa neblina en la zona sería un factor determinante en el accidente, dificultando la visibilidad de los conductores.

A pesar de la magnitud del impacto, ambos choferes solo sufrieron lesiones leves y fueron auxiliados por personal de emergencia que llegó al lugar minutos después del siniestro. La Policía de Carreteras se hizo presente para controlar el tránsito y facilitar las labores de retiro de los vehículos, que permanecieron bloqueando la vía por varias horas.

