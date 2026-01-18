Un motociclista resultó herido la noche del viernes 16 de enero luego de verse involucrado en un accidente de tránsito con un camión que se dio a la fuga, en el centro poblado de Tacaraca, por el distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Ica.

Siniestro vial

El hecho ocurrió alrededor de las 11:15 p.m., a la altura del ingreso a Tacaraca, cuando la motocicleta fue impactada por un vehículo de carga pesada, cuyo conductor abandonó el lugar tras el choque. Producto del fuerte impacto, el motociclista quedó tendido sobre la vía, presentando diversas lesiones.

Tras el accidente, vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia. Personal de Serenazgo, en coordinación con efectivos de la Policía Nacional, acudió de inmediato al lugar para brindar los primeros auxilios al herido y asegurar la zona.

Posteriormente, el motociclista fue trasladado en la camioneta del serenazgo de emergencia al hospital, para recibir atención médica especializada.

