En horas de la mañana del lunes 22 de diciembre, un accidente de tránsito se registró en el distrito de Parcona, cuando una motocicleta lineal impactó contra un automóvil negro de placa C2D-491, en las inmediaciones de la Municipalidad Distrital de Parcona.

Impacto vehicular

El hecho ocurrió aproximadamente a las 8:30 de la mañana en la intersección de las avenidas John F. Kennedy y Raúl Porras, ante la sorpresa de vecinos y transeúntes de la zona.

Los agentes encontraron al motociclista identificado como Mirko Pérez Torres tendido sobre el asfalto de la avenida John F. Kennedy, presentando visibles signos de dolor corporal, por lo que procedieron a brindarle los primeros auxilios.

Utilizando la camilla del vehículo de serenazgo, el herido fue trasladado de manera urgente al Hospital El Socorro para recibir atención médica especializada. El accidente fue observado por varios testigos, quienes quedaron impactados por la magnitud del choque, mientras que las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del hecho.

