Una tragedia sacudió al distrito de Salas Guadalupe la mañana de ayer, luego de que un joven de aproximadamente 22 años perdiera la vida tras ser atropellado en la carretera Panamericana Sur, a la altura de la empresa Coelvisac, en el sector de Villacurí.

Muerte violenta

El joven, que vestía zapatillas blancas, pantalón pitillo color plomo y una polera negra con capucha, fue impactado por un vehículo que posteriormente se dio a la fuga. Según relataron testigos, tras el atropello inicial, “varios autos pasaron por encima del cuerpo sin detenerse”, una situación que ha generado indignación.

El Ministerio Público llegó hasta la zona de la muerte violenta, para iniciar las diligencias y ordenar el levantamiento del cadáver, que fue trasladado a la morgue de Ica. Hasta el cierre de esta nota, la víctima continúa como N.N., a la espera de ser identificada por familiares o personas que puedan reconocerlo.

Habitantes de Villacurí denunciaron nuevamente la falta de seguridad vial en este tramo de la Panamericana Sur, donde aseguran que los atropellos y accidentes son frecuentes debido a la velocidad de los vehículos y la escasa iluminación en horas de la madrugada.

“Aquí siempre hay accidentes, nadie respeta los límites de velocidad y no hay presencia policial. Ese muchacho pudo ser cualquiera de nosotros”, comentó un vecino que presenció el levantamiento del cuerpo.

