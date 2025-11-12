Triste final. Estaba cruzando la pista, llevaba un balde con quesos que planeaba vender, cuando fue embestida por un auto. Dina Huaynate de Atencio (83), fue impactada violentamente al promediar las 14:30 horas, por el vehículo de placa VCV-101 a la altura de Intihuatana en el distrito de El Tambo.

La anciana fue evacuada de emergencia al hospital Carrión, donde lamentablemente perdió la vida, los médicos nada pudieron hacer para reanimarla. El conductor del auto, un anciano de 75 años fue retenido por el presunto delito de homicidio culposo. El hecho sucedió el lunes último.

Agentes de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito tienen a su cargo la investigación. Una cámara de seguridad habría captado el momento del embiste fatal.

La víctima vivía en el sector de Palián; sin embargo, solía ir a vender sus quesos a diferentes ferias o mercados. Sus familiares quedaron consternados por el accidente que cobró la vida de la hacendosa anciana.

Asimismo, la Policía está investigando el deceso de Jheferson Ticse Palpa de unos 20 años. El joven fue encontrado inconsciente a las 3 de la madrugada en el paradero Muruhuay del distrito de Matahuasi en la Carretera Central.

Fue trasladado a la posta médica de Concepción donde el médico de turno certificó su muerte. Las autoridades no descartan que pudo ser víctima de atropello por lo que continúan las diligencias.