Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un joven identificado como Jorge Luis Condori Rodríguez de 22 años, natural de Vinchos, provincia de Huamanga, en la región Ayacucho, quien fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga en el sector de Santa Cruz de Villacurí (Salas-Ica).

Muerte violenta

El lamentable hecho se registró ayer en horas de la madrugada, a la altura del Fundo 2M, en el kilómetro 262 de la carretera Panamericana Sur. Testigos indicaron que el joven fue impactado por una unidad vehicular que circulaba a gran velocidad y que, tras el atropello, abandonó el lugar sin prestar auxilio a la víctima.

Minutos después, personal de la Policía Nacional del Perú llegó al lugar y constató que el cuerpo del joven se encontraba tendido a un costado de la vía, en posición decúbito ventral y sin signos vitales.

Hasta el lugar también se hizo presente el representante del Ministerio Público, quien dispuso el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue de Ica para la realización de la necropsia correspondiente, a fin de determinar con precisión las causas de la muerte.

