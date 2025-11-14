cobró la vida de un joven identificado como Jorge Luis Condori Rodríguez de 22 años, natural de Vinchos, provincia de Huamanga, en la región Ayacucho, que se dio a la fuga en el sector de Santa Cruz de Villacurí (Salas-Ica).

Muerte violenta

El lamentable hecho se registró ayer en horas de la madrugada, a la altura del Fundo 2M, en el kilómetro 262 de la carretera Panamericana Sur. Testigos indicaron que el joven fue impactado por una unidad vehicular que circulaba a gran velocidad y que, tras el atropello, abandonó el lugar sin prestar auxilio a la víctima.

Minutos después, personal de la Policía Nacional del Perú llegó al lugar y constató que el cuerpo del joven se encontraba tendido a un costado de la vía, en posición decúbito ventral y sin signos vitales.

Hasta el lugar también se hizo presente el representante del Ministerio Público, quien dispuso el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue de Ica para la realización de la necropsia correspondiente, a fin de determinar con precisión las causas de la muerte.

