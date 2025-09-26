La familia de Reynel Medina Espino de 19 años, joven fallecido el pasado 24 de enero tras un accidente con un vehículo tubular en el sector de La Tierra Prometida, exige que se haga justicia y que el caso no quede impune. Ayer se realizó la audiencia de prisión preventiva contra Víctor Ernesto Flores de 41 años, conductor del vehículo implicado en el hecho.

Muerte violenta

Brenda, hermana del joven fallecido, denunció que desde el inicio del proceso se cometieron graves irregularidades. Según explica, el primer informe policial se elaboró en menos de 48 horas y concluyó que Reynel habría sido responsable del accidente, señalando que “iba a excesiva velocidad” y que “invadió el carril contrario”. Con esa versión, el conductor fue liberado casi de inmediato.

“Dijeron que mi hermano era el culpable, que el tubular ni siquiera lo había tocado. Pero después conseguimos un video que muestra otra realidad: se ve claramente cómo el tubular hace una maniobra que provoca que mi hermano pierda el control y se estrelle contra un poste”, declaró Brenda.

El accidente ocurrió en una vía de La Tierra Prometida donde los vehículos tubulares circulan con frecuencia. El conductor del tubular, Víctor Ernesto Flores (41), habría cambiado su versión en dos ocasiones. Primero negó haber tocado a la moto de Reynel; luego, admitió que sí hubo un choque, pero responsabilizó a la víctima por “invadir el carril”.

Un video clave, que muestra el momento del accidente, desmintió la versión inicial del conductor. Además, la pericia policial inicial fue cuestionada por graves falencias: no se recolectaron evidencias a tiempo y la inspección técnica se realizó varias horas después del hecho, cuando ya no era posible obtener pruebas clave.

“Cuando tomamos el caso, cuatro meses después del accidente, encontramos muchas fallas en el informe inicial. Gracias a la insistencia de la familia, se emitió un nuevo informe pericial que responsabiliza directamente al conductor del tubular”, indicó la asesora legal Karina Huamán Chanquis.

El caso de Reynel Medina pone sobre la mesa un problema más amplio: la circulación de vehículos tubulares modificados, que no cuentan con una regulación clara ni están debidamente registrados. El abogado de la familia, Dennys Jara, alertó sobre el crecimiento de estos vehículos en zonas urbanas de Ica.

Cabe señalar que, Víctor Ernesto Flores de 41 años, conductor del tubular fue enviado a cinco meses de prisión preventiva, mientras la familia del joven exige justicia por la muerte de su ser querido.

