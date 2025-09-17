Otro accidente fatal se registró en la carretera Panamericana Sur, a la altura del Cementerio General de Saraja, en Ica. Un tráiler embistió a un adulto mayor que intentaba cruzar la vía, provocándole la muerte de forma instantánea.

Tragedia vial

La víctima fue identificada como Paulino Salcedo Morales de 83 años, quien transitaba con dificultad por la carretera, apoyado en un bastón que quedó abandonado a pocos metros del cuerpo. El hombre fue alcanzado por el pesado vehículo de placa EEC-382, cuando cruzaba solo.

El conductor del tráiler, identificado como César Damián Choque, fue intervenido en el lugar por efectivos de la Policía Nacional, quienes llegaron tras el aviso de testigos. También se hizo presente un representante del Ministerio Público, quien dispuso el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue de Ica para las diligencias correspondientes.

El hecho ha generado consternación entre los vecinos de la zona, quienes advierten sobre el peligro constante que representa la vía para los peatones, especialmente adultos mayores que no cuentan con cruces seguros ni señalización adecuada.

