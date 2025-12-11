Un accidente de tránsito registrado la noche de este martes en el sector de Divertilandia, en el distrito de La Tinguiña, dejó cuantiosos daños materiales y generó una fuerte congestión vehicular en la zona.

Severos daños

El choque ocurrió en la vía que conecta hacia el distrito de San José de Los Molinos, donde colisionaron un auto rojo Matiz, de placa ADA-520, y un auto negro, de placa C9L-083. El impacto dejó a ambas unidades con severos daños en la carrocería y partes frontales.

La magnitud del siniestro obligó a la Policía a restringir el tránsito en ambos sentidos por casi una hora, mientras se realizaban las labores de remoción de los vehículos y limpieza de la vía.

Aunque no se reportaron víctimas de gravedad, el incidente vuelve a poner en evidencia la necesidad de conducir con precaución, especialmente durante la noche.

VIDEO RECOMENDADO