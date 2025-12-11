registrado la noche de este martes en el sector de Divertilandia, en el distrito de La Tinguiña, dejó cuantiosos daños materiales y generó

Severos daños

El choque ocurrió en la vía que conecta hacia el distrito de San José de Los Molinos, donde colisionaron un auto rojo Matiz, de placa ADA-520, y un auto negro, de placa C9L-083. El impacto dejó a ambas unidades con severos daños en la carrocería y partes frontales.

La magnitud del siniestro obligó a la Policía a restringir el tránsito en ambos sentidos por casi una hora, mientras se realizaban las labores de remoción de los vehículos y limpieza de la vía.

Aunque no se reportaron víctimas de gravedad, el incidente vuelve a poner en evidencia la necesidad de conducir con precaución, especialmente durante la noche.

