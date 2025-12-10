Un accidente de tránsito registrado en la madrugada del 9 de diciembre dejó como saldo un herido y daños severos en dos vehículos en la calle Fermín del Castillo, en la provincia de Nasca.

Brutal choque

El siniestro vial ocurrió aproximadamente a las 3:33 a.m., cuando un auto tico amarillo de placa V3E-392 colisionó con un Kia Picanto, placa BZH-401. Cámaras de seguridad de la zona captaron el preciso instante del choque, que provocó que el tico quedara volcado lateralmente y con severos daños en su parte delantera, mientras que el Kia Picanto también sufrió destrozos importantes en la parte frontal.

En el interior del tico se encontraron algunas latas de cerveza, y el conductor fue trasladado con heridas para recibir atención médica.

Alrededor de las 7:47 a.m., la unidad volcada fue retirada de la vía mediante grúa, mientras las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente.

