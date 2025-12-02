Un fuerte accidente de tránsito se registró en la zona de Los Huertos de Santiago, en el distrito de Santiago, en la provincia de Ica, donde un vehículo quedó destrozado en la parte delantera.

Brutal accidente

En la zona, un auto blanco se despistó mientras circulaba por la carretera Panamericana Sur, perdiendo el control en una curva y chocando de manera violenta contra un bloque de ladrillos y posteriormente contra un poste eléctrico.

El impacto fue de tal magnitud que el vehículo sufrió graves daños en la parte delantera, quedando prácticamente inservible. Testigos del hecho indicaron que el auto “destrozó todo a su paso” antes de detenerse completamente.

