La mañana del domingo, alrededor de las 8:00 a. m., un violento accidente se registró en la carretera Panamericana Sur, a la altura de la urbanización “El Carmen”, donde una mototaxi de color celeste con toldo negro se despistó e impactó contra un poste ubicado al costado de la vía.

Accidente vial

Testigos del hecho acudieron de inmediato para auxiliar a los heridos, quienes yacían sobre el pavimento con lesiones de consideración. El copiloto fue el más afectado al sufrir un fuerte golpe en la cabeza, mientras que el conductor presentaba heridas. Minutos después, personal de los bomberos llegó al lugar y trasladó a los afectados al hospital más cercano.

La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar las causas del siniestro. Según la versión del conductor, otro vehículo le habría cerrado el paso, lo que provocó la pérdida de control y el posterior impacto contra el poste.

