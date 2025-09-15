La madrugada de este domingo se registró un aparatoso accidente de tránsito en el kilómetro 312 de la Panamericana Sur, frente a la fábrica Santa Rita, en jurisdicción del distrito de Pueblo Nuevo.

Grave accidente

El accidente involucró a un Toyota Corolla rojo de placa W3V-680, que en la tarjeta de propiedad figuraba como color gris y que, según SUNARP, pertenecía a Zolia Marca Cabrera. La unidad habría invadido el carril contrario, impactando violentamente contra un camión de placa BNB-869, perteneciente a la empresa Inversiones y Servicios Generales Jared S.R.L.

La colisión provocó serios daños materiales en ambos vehículos y dejó a los ocupantes del auto con lesiones de consideración. Los heridos fueron auxiliados y derivados a la posta local, donde el personal de salud evaluó la gravedad de cada caso.

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta la zona para realizar las diligencias correspondientes. Las investigaciones quedaron encaminadas a determinar las causas exactas del siniestro y establecer eventuales responsabilidades en este accidente que volvió a encender las alarmas en la transitada vía Panamericana.

