Un brutal accidente de tránsito se registró en la carretera Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 240, en la zona de Pozo Santo (Pisco), dejando a varios heridos tras la colisión entre un bus interprovincial de la empresa Perú Bus (placa Y2G-966) y un camión tráiler cargado con palos de madera (placa V1D-990).

Siniestro vial

El fuerte impacto movilizó rápidamente a ambulancias, personal de serenazgo y agentes de la Policía Nacional, quienes acudieron al lugar para asistir a los pasajeros y controlar el tránsito.

Los heridos fueron evacuados de inmediato al Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde vienen recibiendo atención médica. Hasta el momento, no se ha emitido un reporte oficial sobre la cantidad exacta de lesionados ni la gravedad de sus heridas.

La Policía Nacional del Perú ha iniciado las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

