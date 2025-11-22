La imprudencia al volante no tiene límites. En la intersección de la av. Artemio Molina y el jr. Santa Rosa, en el distrito de Pueblo Nuevo, colisionaron aparatosamente una motocicleta y un automóvil, dejando como saldo una persona herida, quien fue trasladado de urgencia al hospital San José. Se trata de un adolescente de 16 años, que viajaba en el vehículo menor piloteado por una persona de su misma edad.

Accidente vehicular

El herido acabó tendido en la pista, siendo necesario su evacuación al nosocomio y luego de ser atendido, el médico de guardia diagnosticó: “politraumatismo por suceso de tránsito”, quedando en observación. Mientras tanto, el otro menor que conducía la motocicleta fue conducido a la delegación de Pueblo Nuevo para las diligencias correspondientes. El chófer del auto también acudió a la misma jefatura para rendir su manifestación.

De otro lado, la mañana de ayer en la jurisdicción de Grocio Prado, colisionaron el ómnibus de placa de rodaje C7Y-039, teniendo como conductor a Ángel Chico de 44 años y el mototaxi de placa 6492-5D manejando por Luis Atúncar de 53 años. Este último al presentar lesiones en el cuerpo fue trasladado al establecimiento de salud de la localidad. Los agentes de la comisaría distrital quedaron a cargo de las pericias correspondientes para esclarecer el hecho.

