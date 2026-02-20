Cientos de vehículos de transporte interprovincial, unidades particulares y camiones de carga pesada permanecieron varados por más de 20 kilómetros en ambos sentidos de la carretera Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 337, en el distrito de Ocucaje, en la provincia de Ica, luego de la caída de varios huaicos que interrumpieron el tránsito desde las 10 de la mañana del miércoles 18 de febrero y durante todo el jueves 19.

Furia de la naturaleza

Las intensas lluvias registradas en la parte alta del distrito iqueño de Yauca del Rosario provocaron el descenso de al menos tres huaicos durante la madrugada del 19 de febrero, lo que agravó la emergencia en este tramo de una de las vías nacionales más importantes del país. El lodo, las piedras y el agua cubrieron la carpeta asfáltica, obligando a suspender el tránsito y generando una extensa congestión vehicular.

A lo largo de la carretera se formaron filas de buses interprovinciales con pasajeros, tráileres que transportaban alimentos, combustible y otros productos de primera necesidad, así como camiones de carga pesada y vehículos particulares. Muchos conductores permanecieron detenidos durante varias horas.

default

La fuerza del huaico arrastró y volcó un camión que intentó cruzar el flujo de lodo cuando se desplazaba de sur a norte. El vehículo quedó recostado a un costado de la carretera tras ser impactado por la corriente. En otro momento, una camioneta quedó atascada en plena pista y estuvo a punto de ser arrastrada, mientras su conductor intentaba maniobrar para salir de la zona afectada.

Pese al riesgo evidente, algunos conductores decidieron cruzar el huaico cuando el flujo disminuía momentáneamente, exponiéndose a posibles arrastres y daños materiales. Estas maniobras incrementaron la tensión en la zona y obligaron a reforzar el control del tránsito.

default

Efectivos de la Policía de Carreteras dispusieron el pase restringido y temporal de vehículos en ambos sentidos, permitiendo la circulación de manera intermitente y bajo supervisión, mientras se realizaban trabajos para remover el lodo acumulado y restablecer las condiciones mínimas de seguridad en la vía.

La restricción del tránsito en este sector de la Panamericana Sur no solo afectó el desplazamiento de pasajeros, sino también el transporte de mercancías hacia y desde el sur del país, generando retrasos logísticos.

default

default

VIDEO RECOMENDADO