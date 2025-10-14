El administrador de la Municipalidad Distrital de Alto Trujillo, Joseph Cubas Tejada, anunció que ya cuentan con el expediente técnico del proyecto de construcción de la nueva Central de Monitoreo para esa jurisdicción. Esta iniciativa será ejecutado bajo la modalidad de obras por impuestos, por un monto de 13 millones de soles.

VER MÁS: César Acuña volvió a renunciar al Gobierno Regional de La Libertad

“Junto con nuestro alcalde provincial Mario Reyna estamos dando el primer gran paso, ya tenemos el expediente técnico en manos de nuestra comuna”, aseguró.

Joseph Cuba detalló que la nueva Central de Monitoreo se construirá en el Barrio 5 de Alto Trujillo.

Tendrá una moderna infraestructura con su propia data center y servidor, frecuencia de radio, equipos de control, monitores y personal operativo capacitado. También contempla 120 cámaras de videovigilancia que se instalarán en zonas de riesgo.