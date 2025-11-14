La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Trujillo sostuvo una reunión de coordinación con representantes de las Fuerzas Armadas con el propósito de establecer las medidas de seguridad que garanticen el normal desarrollo de las elecciones primarias 2025, en La Libertad.

El encuentro se realizó en las instalaciones de la 32 Brigada de Infantería del Ejército del Perú, con la participación del jefe de la ODPE Trujillo, Yury Ponte Córdova, y del teniente coronel EP Tews del Castillo Hidalgo, responsable de Planes y Operaciones de dicha unidad militar.

Durante la reunión se abordaron los lineamientos de apoyo de las Fuerzas Armadas, orientados a asegurar la custodia de los locales de votación. También se precisaron las funciones específicas que cumplirán las fuerzas del orden, encargadas de la seguridad interna en los locales donde se instalarán las mesas de sufragio.

Para los comicios del 30 de noviembre, se tiene previsto instalar 69 mesas de sufragio en 42 locales de votación, donde deberán sufragar aproximadamente 11,713 electores pertenecientes a las organizaciones políticas Renovación Popular y Partido Aprista Peruano (PAP).