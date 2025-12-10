Un incendio forestal registrado en los caseríos de Quiguir, en el distrito y provincia de Santiago de Chuco, amenazaba hasta el cierre de esta edición el Santuario Nacional de Calipuy.

Según el portal Prensa Total, el lugar del siniestro es zona de amortiguamiento del referido santuario, que tiene una extensión de 4,500 hectáreas y cuyo objetivo principal es proteger el rodal más denso de Puya Raimondi en el Perú (más de 90,000 ejemplares).

La información del siniestro fue confirmada por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer) de La Libertad.

La entidad precisó que el fuego se habría iniciado a las 5:30 p.m. del último martes, pero la emergencia fue reportada recién ayer, a las 3:55 p.m. Según el mismo reporte, al menos 100 hectáreas de pastos y eucaliptos serían las afectadas.

Agregó que ante esta situación, con “apoyo de la población de la zona” se seguía “intentando mitigar el incendio”.

No obstante, el Sernap informó horas antes que “la rápida acción y despliegue inmediato” de personal “permitió controlar una quema registrada en la zona colindante al Santuario Nacional Calipuy”.