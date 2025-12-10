La Subgerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad activará un plan de contingencia para prevenir posibles inundaciones por lluvias. Como parte de estas acciones, se limpiarán 500 metros del cauce de la quebrada San Idelfonso y se retirarán 33 toneladas de escombros acumulados por invasiones y el arrojo de residuos en la zona.

Bajo el liderazgo de la gobernadora regional, Dra. Joana Cabrera Pimentel, el subgerente Wilfredo Agustín Díaz informó que se pondrá en marcha una intervención de contingencia que contempla la construcción de una poza de sedimentación de 17,000 m³, además de la limpieza y colocación de un rip rap (enrocado) en el sector Mampuesto.

Para ello se empleará maquinaria pesada, como excavadoras, tractores sobre orugas, cargadores frontales y volquetes.

Trabajo con moradores

El funcionario señaló que otra de las acciones será dialogar e informar a moradores de la zona sobre los trabajos que se ejecutarán en la cuenca intermedia de la quebrada San Idelfonso.

El objetivo es exhortarlos a retirarse de manera pacífica del área de intervención, ya que se trata de espacios de uso restringido donde están prohibidas las actividades urbanas, agrícolas e industriales por ser zonas de riesgo no mitigable.

Recientemente, personal de Defensa Civil constató que personas inescrupulosas vienen arrojando residuos sólidos de manera diaria en el cauce de la quebrada, con el propósito de ampliar territorio y ser invadidos con fines de vivienda.

“Esta situación ha generado la desaparición del cauce natural, incrementando el riesgo ante posibles activaciones”, comentó Agustín Díaz.

Ante esta situación, el área encabezó una reunión de trabajo con representantes de la ANIN, Ministerio de Vivienda, ANA, Defensoría del Pueblo, Procuraduría Regional, gobiernos locales y la PNP, para abordar la desaparición del cauce de la quebrada San Idelfonso, a raíz de invasiones y arrojo de residuos sólidos; además se coordinaron acciones inmediatas frente a la temporada de lluvias.