El exceso de velocidad habría sido la causa de un choque entre dos autos que dejó como saldo a cuatro personas heridas de consideración. El aparatoso accidente se registró en la avenida Condorcanqui, en el distrito de La Esperanza.

Debido al fuerte impacto, los ocupantes de las dos unidades móviles de placas de rodaje TCC-008 y T2V-037 resultaron con serias lesiones y tuvieron que ser ayudados por los serenos a salir de los autos. Luego fueron trasladados a diferentes centros de salud.

La Policía Nacional del Perú (PNP) llegó al lugar para iniciar las pesquisas del caso y determinar las causas del siniestro. Las autoridades exhortaron a los conductores a respetar los límites de velocidad y las normas de tránsito.