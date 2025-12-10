Una joven mujer que estaría vinculada a un caso de extorsión a una empresaria de la localidad, fue detenida la noche del último martes en su casa situada en la manzana ocho del sector San Pachusco, en el distrito de Laredo.

Se trata de Diana Peña Reyes (23), “La Muñeca Mabel”, quien, de acuerdo a la versión de la Policía, sería parte activa de la banda delincuencial “Los Elegantes”.

Los detectives a cargo de la captura de “La Muñeca Mabel” revelaron que desde un celular vinculado a ella se envió mensajes amenazantes a una empresaria. Le decían que si no pagaba S/10 mil atentarían contra su integridad física.

Cuando allanaron la casa de Diana Peña se encontraron cinco celulares que figuran como sustraídos, lo que refuerza la hipótesis de su uso en actividades ilícitas.

El caso se investiga en la Primera Fiscalía de Flagrancia Delictiva de La Libertad.