Hondo pesar ha causado la noticia de la muerte de dos hermanos mineros dentro de un socavón de una mina en el sector Papelillo, en Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad. Las primeras versiones indican que inhalaron gases tóxicos mientras laboraban.

Las víctimas fueron identificadas como Juver Iván Briceño Acevedo (28) y Teófilo Briceño Acevedo (31), quienes fallecieron cuando se encontraban en plena faena.

Los cuerpos ya fueron recuperados y trasladados a la comisaría del distrito, mientras que la Policía y el Ministerio Público continúan con las diligencias e investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro.

No obstante, se adelantó que los gases tóxicos que inhalaron les provocaro la muerte.

Este hecho ha causado consternación entre los familiares de las víctimas y los compañeros de trabajo, quienes esperan el resultados de las investigaciones para conocer las causas exactas de la muerte de ambos mineros.