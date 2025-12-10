Un homicidio por sicariato se registró la noche del lunes en el centro poblado de Cartavio, distrito de Santiago de Cao, en la provincia de Ascope. La víctima, identificada como Gary Díaz Martínez, alias “Paco”, fue asesinada de cinco disparos cuando se hallaba sentado en una silla frente a su vivienda, ubicada en la avenida Industrial, asentamiento humano Santa Rosa.

Según la información preliminar, el atacante, quien llevaba una capucha para no ser reconocido, se acercó sigilosamente y le disparó a la cabeza y a otras partes del cuerpo. La muerte fue inmediata.

El sonido de los disparos alertó a familiares y vecinos, quienes intentaron auxiliarlo, pero el hombre ya no presentaba signos vitales. El sicario escapó corriendo en dirección a la calle Progreso.

Policía investiga un presunto ajuste de cuentas

Agentes de la comisaría de Cartavio llegaron al lugar para iniciar las diligencias. Luego, un representante del Ministerio Público dispuso el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue de Ascope.

Por la modalidad del ataque, la Policía no descarta que se trate de un ajuste de cuentas.

260 homicidios en La Libertad en lo que va del año

La región La Libertad registra uno de los índices de violencia más altos del país. En lo que va del año, se han reportado 260 asesinatos. Las provincias con mayor incidencia son:

Trujillo: 89 homicidios

89 homicidios Pataz: 49

49 Virú: 40

40 Pacasmayo: 20

20 Chepén: 18

18 Ascope: 18

18 Gran Chimú: 9

9 Otuzco: 7

7 Santiago de Chuco: 5

5 Sánchez Carrión: 3

3 Julcán: 2

La creciente ola de violencia mantiene en alerta a las autoridades y genera preocupación entre los vecinos de la provincia de Ascope.