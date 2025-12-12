Mediante Resolución Ejecutiva Regional N°000700-2025, firmada por la gobernadora de la región La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, se dejó sin efecto la designación del médico Hugo Valencia Mariñas en el cargo de director del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) - Norte.

La destitución del galeno, que fue colocado en el cargo por el exgobernador César Acuña Peralta en febrero de 2024, se da en medio de una ola de cuestionamientos a su gestión, debido a que se ha denunciado el desabastecimiento de insumos y medicamentos, además de un ineficiente gasto del presupuesto que se le asignó a la institución.

INSATISFECHO

Robert De La Cruz, consejero regional por Trujillo, saludó ayer la decisión de la gobernadora de retirarle la confianza a Hugo Valencia, ya que, desde su punto de vista, era “necesario” y “urgente” hacer cambios en la dirección del IREN - Norte.

Sin embargo, cuestionó que hayan dejado encargada en el puesto a la actual gerenta regional de Salud, Cyntia Quesquén García, pues de acuerdo a De La Cruz, es una funcionaria que ha demostrado desconocimiento en el sector salud.

Ante ello, el consejero dijo que espera que pronto se nombre a un director permanente.

“Se necesita un técnico que tenga conocimientos en el sector público y sensibilidad con los pacientes. Ojalá que no se le ocurra a la gobernadora (Joana Cabrera) nombrar a un amigo o a un militante del partido Alianza para el Progreso, para salir de la situación”, comentó.

La semana pasada, personal médico, enfermeros y pacientes protestaron en los exteriores del IREN .– Norte contra la gestión de Hugo Valencia por los cuestionamientos antes indicados. Sin embargo, al día siguiente el galeno negó lo que dijeron los manifestantes y aseveró que demostraría que todo era mentira.