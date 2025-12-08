El candidato presidencial César Acuña defendió los millonarios préstamos de su entorno familiar hacia su partido Alianza para el Progreso (APP) revelados en un informe del dominical Cuarto Poder, y aseguró que dichos aportes son “perfectamente legítimos”. El líder político respondió directamente a las cuestionamientos sobre el financiamiento y calificó el reportaje como un “golpe” dentro del contexto electoral.​

“Es una demostración de que hay interés del fundador de que se mantenga vigente un partido. Y no es malo que un fundador o un grupo de personas puedan aportar o puedan prestar para que los partidos se mantengan vigentes”, declaró Acuña en una rueda de prensa.

Además, el exgobernador regional de La Libertad cuestionó la intención del informe periodístico y sostuvo que se trata de un intento por desprestigiar su candidatura en pleno proceso electoral.

“No sé con qué mala intención habrán sacado esa nota. Justo en épocas de campaña tienen que estar buscando un montón de temas, un montón de noticias”, aseguró. ​

Aclara procedencia del dinero

Acuña precisó que el dinero aportado al partido proviene de recursos “lícitos”, fruto de su trabajo durante muchos años.

“El dinero del cual se ha aportado al partido son dineros lícitos, producto de mi trabajo de hace muchos años de mi vida”, afirmó.

El candidato presidencial rechazó que el objetivo del reportaje sea que el partido le devuelva el dinero, sino “dañar la imagen de una persona que tiene toda la voluntad de trabajar por el Perú”.​

“La política no se decide por dinero”

Consultado sobre si los préstamos millonarios le han dado ventaja competitiva a APP frente a otras agrupaciones en la campaña electoral, Acuña fue categórico al señalar que el dinero no garantiza el éxito político.

“La ventaja la da el que pone autoridades y saca autoridades por intermedio del pueblo. Aquí no es el dinero, es la población”, afirmó.​

El líder de APP enfatizó que lo decisivo en una elección es la credibilidad ante el electorado, no el financiamiento, sino la confianza de los ciudadanos.

“Tú puedes invertir un montón de millones, pero si la gente no cree en ti, si la gente no te da confianza, no hay ninguna ventaja”, puntualizó.