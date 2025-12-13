Para reactivar los trabajos en el centro de salud “Melvin Jones”, en el distrito de Alto Trujillo, y lograr el financiamiento se evalúa la propuesta de que la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) gestione la declaratoria de emergencia del sistema de salud en el distrito de Alto Trujillo y bajo ese sustento pase la unidad ejecutora de la obra al Gobierno Regional de La Libertad.

Ocurre que la obra de construcción del centro de salud “Melvin Jones” está paralizada desde marzo de 2024 y la población tiene que acudir a un ambiente temporal acondicionado en el barrio 4, el mismo que no reúne las condiciones de salubridad, debido al hacinamiento que se registra en el lugar.

CAMINO COMPLICADO

Everth Acosta Aguilar, presidente de la Junta de Delegados Vecinales del distrito de Alto Trujillo, explicó que técnicamente el proceso para que la MPT transfiera la unidad ejecutora de la obra al Gore La Libertad no es tan simple, pues, incluso, se puede incurrir en faltas graves a la norma y hasta en un delito si no se encuentra una justificación.

“Hay que recordar que la entidad que formuló el proyecto del centro de salud fue la desaparecida Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y los documentos de la obra quedaron dentro de un sistema desfasado al que solo pueden ingresar los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por eso es inviable que la MPT le transfiera la unidad ejecutora al Gore”, comentó.

PROPUESTA

En ese contexto, tras sostener sendas reuniones los técnicos de la MPT y el Gore propusieron lo siguiente: “Se firmará un convenio en el que se estipule que el Gore financiará los trabajos bajo la modalidad de obras por impuestos, pero antes la MPT tiene que hacer un cierre de la obra. De esta manera, se finaliza el código de inversión y se realizaría como una obra nueva. No obstante, el marco legal y la justificación lo daría la declaratoria de emergencia al sistema de salud en Alto Trujillo”.

Según el dirigente, la emergencia se basa en la situación en la que más de 90 mil pobladores de Alto Trujillo tienen que atenderse en un local que fue acondicionado como un plan de contingencia mientras se terminaba de construir el nuevo centro de salud.

El otro punto es que los trabajos del centro de salud están paralizados y no hay forma de que la MPT, que es la unidad ejecutora, pueda terminar la obra, pues no tiene los recursos necesarios.

El proyecto tiene un avance físico de ejecución del 35% y su presupuesto inicial era de S/ 29 millones, incluido el equipamiento.