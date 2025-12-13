Cuidado. El Ministerio de Salud (Minsa) emitió un comunicado en relación a una nueva variante de gripe que está causando estragos en Europa y genera preocupación en el mundo. Se trata de la denominada influenza H3N2. Aunque las autoridades en Perú aseguran que el riesgo del brote de esta gripe es de leve a moderado, no se puede bajar la guardia y hay que prevenir.

Más aún cuando en la región La Libertad se ha registrado un aumento de infecciones respiratorias agudas (Iras) y, según especialistas, la tendencia es el incremento de casos debido a las fiestas y reuniones que por tradición se celebran en esta época del año.

CIFRAS

De acuerdo con la Sala Situacional de Salud de La Libertad, la incidencia acumulada de Iras en menores de cinco años hasta la semana epidemiológica 47 de este año (17 al 22 de noviembre) es alta, pues se ha registrado un incremento de casos en comparación al año 2024.

En total son 73,889 episodios de Iras reportados en la región La Libertad en lo que va de 2025, versus los 66,512 que se registraron el año pasado.

Ahora bien, es la provincia de Trujillo la que registra el mayor número de casos de Iras en menores de 5 años, con 26,918. Le siguen: Sánchez Carrión (10,009), Virú (5,335), Pataz (5,310), Santiago de Chuco (5,161), Ascope (5,000), Otuzco (3,886), Pacasmayo (3,677), Chepén (3,047), Bolívar (1,983), Julcán (1,800) y Gran Chimú (1,783).

Además, la Sala Situacional de Salud de La Libertad también precisa que hubo un aumento de episodios de neumonía en menores de cinco años.

El año pasado se reportaron en La Libertad 365 casos, mientras que este año la cifra se elevó a 600. La provincia de Trujillo registra el mayor número de episodios con 366. Le siguen Sánchez Carrión (69), Virú (39), Pacasmayo (33), Julcán (23), Santiago de Chuco (19), Gran Chimú (16), Pataz (13), Ascope (7) y Otuzco (7), Chepén (6) y Bolívar (2).

ADULTOS MAYORES

En episodios de neumonía en personas de 60 años a más, la Sala Situacional de Salud ha registrado un aumento en comparación al año pasado.

Según las estadísticas, en 2024 se reportaron 1,252 casos en La Libertad y este año la cifra se incrementó a 2,044.

La provincia de Trujillo registra el mayor número de episodios con 842. Le siguen las provincias Chepén (348), Pacasmayo (312), Virú (166), Ascope (80), Sánchez Carrión (76), Otuzco (74), Gran Chimú (54), Santiago de Chuco (41), Julcán (22), Pataz (19) y Bolívar (10).

Ana María Burga Vega, responsable de la Oficina de Epidemiología e Información de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) La Libertad, confirmó el incremento de casos de Iras en esta región y explicó que eso se debe a una serie de factores particulares de cada zona.

No obstante, comentó que virus como Rhinovirus Humano, Virus Sindical Respiratorio, Influenza AH1N1, Bordetella Pertussis, Covid-19, entre otros, han circulado todo este año en La Libertad.

“Recordemos que los virus influenza mutan constantemente, por eso todos los años se reformula la vacuna y hay serotipos y subvariantes con comportamientos de mayor contagios y severidad”, alertó.

¿La curva de casos de Iras tiene tendencia al incremento en estas últimas semanas del año? Preguntamos y la especialista respondió: “Siempre las cifras se incrementan en estas fechas todos los años, por eso es importante vacunarse”, acotó.