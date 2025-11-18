El prófugo exalcalde provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, volvió a burlarse de la justicia y, como él mismo lo ha dejado ver en redes sociales, se encuentra en Buenos Aires, Argentina.

Ayer por la tarde, el también exburgomaestre distrital de Moche hizo una transmisión —a través de la cuenta en Facebook “Arturo Fernández Oficial – Presidente 2026”— en la que se le observa cortándose el cabello en una peluquería supuestamente ubicada en la capital argentina.

“Acá estamos en la Villa 31, cortándole el pelo al doctor Arturo Fernández”, se le escucha decir a una persona, presunta autora del video

Luego Fernández dice: “Estamos en la villa (barrio) donde solamente cortan a estrellas. [...] Y acá están con su cámara, videovigilancia por si acaso. Todo tecnología de punta”.

De acuerdo con las imágenes, estas fueron grabadas por un hombre de estatura mediana, que luce además un polo blanco y no tiene acento argentino. “Aquí no hay mentira, no hay nada. Estamos en la Villa 31, de Retiro”, agregó.

Varias horas antes, el mismo Fernández grabó un video en el que admite encontrarse en la tierra del tango. “Hola, amigos. Muy buenos días, les saluda Arturo Fernández. Me encuentro en Buenos Aires, Argentina, no de paseo ni de vacaciones. [...] Estoy aquí prófugo de la injusticia corrupta manchada por la plata como cancha que hay en el país (Perú). He sido alcalde de Moche, de Trujillo y en este momento candidato [a la primera vicepresidencia de la República] por el partido Un Camino Diferente”, narró.

Sobre Arturo Fernández pesa una orden de captura luego de que a fines de septiembre de este año la justicia le dictara un año de prisión efectiva por el delito de difamación agravada.

Tras ello, Fernández viajó a distintas ciudades del sur del país, desde donde también hizo varias transmisiones, y se especula que ingresó a Argentina por Bolivia de forma ilegal, pues según fuentes de Migraciones, no hay reportes de su salida del Perú.

Según la sentencia dictada por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, el galeno emitió expresiones y ataques difamatorios contra un trabajador de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) a través de publicaciones en Facebook.