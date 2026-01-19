Un policía en retiro y otro en actividad fueron detenidos por sus colegas luego de ser acusados de amenazar a una persona en el distrito de Bellavista, provincia de Sullana. Los detenidos tenían en su poder dos armas de fuego de propiedad de otros efectivos.

Según fuentes policiales, los intervenidos fueron identificados como el suboficial de tercera PNP (R) Jaime Giulio García Saldaña (27 años) y el suboficial de tercera PNP Anderson Antonio Reinoso Zevallos (29 años), quien el denunciante precisó que las dos personas llegaron hasta su vivienda donde patearon su puerta del corral y lo amenazaron con matarlo.

La víctima denunció el hecho señalando que lo amenazaron con un arma de fuego y haciendo disparos al aire, para amedrentarlo, por lo que procedió a llamar a la Policía, que llegó al lugar e inició su búsqueda.

Tras un operativo por la zona, los agentes de la comisaría de Bellavista lograron ubicar a García Saldaña cuando se encontraba a la altura de la obra del dren pluvial Boquerón Núñez, quien, al ser reconocido por la víctima, fue intervenido. El detenido logró arrojar un arma de fuego con una cacerina sin municiones.

García Saldaña no logró acreditar la procedencia del arma de fuego, que al ser revisada en el sistema Sidpol registra como propietario a un agente en actividad del Depincri Piura, del área de la Policía Judicial y Requisitorias.

Luego observaron una miniván de color blanco de placa M5Y 116, que según los agentes, era conducido por el agente Reinoso Zevallos, quien al notar la presencia policial intentó huir haciendo maniobras temerarias, lo que generó que sus colegas disparen a los neumáticos del vehículo y logren su inmovilización.

Pese a que los agentes le exigían que se baje de la unidad, esta persona se negó, siendo intervenida a la fuerza. Al momento de la revisión le encontraron un arma de fuego con 13 municiones. En el sistema figuraba con el nombre de otro policía perteneciente a la comisaría El Alto, Talara. El intervenido trabaja en la comisaría de Bellavista.