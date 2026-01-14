El segundo despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana, junto a la Policía, investiga que, los dos efectivos policiales de la Unidad de Tránsito de Sullana, entre ellos, una mujer, que son investigados por el presunto cobro a un taxista para no imponerle una papeleta, habrían recibido S/200 de coima que habría sido dejado en un colchón del depósito municipal, donde fue llevado y luego sacado el vehículo intervenido.

Según la investigación policial y fiscal, la tarde del pasado 8 de enero, un taxista había llevado a un paciente de un familiar de él, procedente de Piura, al Hospital de Apoyo II-2 de Sullana, junto a otros de sus seres queridos.

Pero cuando se estaban regresando, en la carretera Panamericana Norte, a la altura del óvalo del cruce Sullana-Tambogrande, fueron intervenidos por los suboficiales de segunda de la PNP E.L.I.CH. y A.D.A., de 31 y 29 años de edad, respectivamente.

Ahí, la agente policial le pidió sus documentos y le indicó que la revisión técnica del vehículo estaba vencida y que su licencia no estaba apta para el servicio público. Luego, se hizo presente el otro policía. Ambos, le solicitaron que los siguieran y acudieron al depósito municipal, donde se encontraba el encargado y trabajador edil M.S.M.I., de 45 años.

En dicho local, el denunciante le pidió ayuda a dicho trabajador porque tenía un familiar enfermo, tras ser intervenido. Ante esto, el encargado del depósito municipal habría acudido a hablar con los dos policías.

El trabajador edil le indicó que los agentes solicitaban S/ 300 para poder dejar ir su vehículo, pero el agraviado les señaló que, como no tenía esa cantidad, les indicó que podría darles S/ 200. Tras ello, los policías se retiraron sin aplicarle la papeleta de infracción.

Incluso, el denunciante le habría preguntado al trabajador edil, junto a otro más, que si contaban con Yape, pero les indicaron que no. Ante esto, una familiar del denunciante acudió a un agente de una tienda a retirar el dinero.

Luego, dicha cantidad de dinero fue dejada en la cama de un cuarto que había en el interior del depósito municipal a pedido de uno de los intervenidos. Esto, para que sea recogido por los efectivos policiales investigados, una vez que se retiraran los denunciantes.

Ante esto y tras la denuncia interpuesta, el fiscal Miguel Saldarriaga, mediante la Disposición Fiscal Nº02-2026 y junto a policías del Depincri, detuvieron el último viernes al encargado del depósito municipal.

Además, acudieron a la Unidad de Tránsito de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus) PNP de Sullana, pero no encontraron a la suboficial a pesar que tenía servicio. Mientras que el otro agente estaba de franco.

La Municipalidad de Sullana informó que decidió separar al trabajador edil e iniciarle un proceso administrativo disciplinario.