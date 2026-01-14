El segundo despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana, junto a la Policía, investiga que, los dos efectivos policiales de la Unidad de Tránsito de Sullana, entre ellos, una mujer, que son investigados por el presunto cobro a un taxista para no imponerle una papeleta, habrían recibido S/200 de coima que habría sido dejado en un colchón del depósito municipal, donde fue llevado y luego sacado el vehículo intervenido.
Según la investigación policial y fiscal, la tarde del pasado 8 de enero, un taxista había llevado a un paciente de un familiar de él, procedente de Piura, al Hospital de Apoyo II-2 de Sullana, junto a otros de sus seres queridos.
Pero cuando se estaban regresando, en la carretera Panamericana Norte, a la altura del óvalo del cruce Sullana-Tambogrande, fueron intervenidos por los suboficiales de segunda de la PNP E.L.I.CH. y A.D.A., de 31 y 29 años de edad, respectivamente.
Ahí, la agente policial le pidió sus documentos y le indicó que la revisión técnica del vehículo estaba vencida y que su licencia no estaba apta para el servicio público. Luego, se hizo presente el otro policía. Ambos, le solicitaron que los siguieran y acudieron al depósito municipal, donde se encontraba el encargado y trabajador edil M.S.M.I., de 45 años.
En dicho local, el denunciante le pidió ayuda a dicho trabajador porque tenía un familiar enfermo, tras ser intervenido. Ante esto, el encargado del depósito municipal habría acudido a hablar con los dos policías.
El trabajador edil le indicó que los agentes solicitaban S/ 300 para poder dejar ir su vehículo, pero el agraviado les señaló que, como no tenía esa cantidad, les indicó que podría darles S/ 200. Tras ello, los policías se retiraron sin aplicarle la papeleta de infracción.
Incluso, el denunciante le habría preguntado al trabajador edil, junto a otro más, que si contaban con Yape, pero les indicaron que no. Ante esto, una familiar del denunciante acudió a un agente de una tienda a retirar el dinero.
PUEDE VER: El JNE anula la vacancia contra regidor de la municipalidad de Piura
Luego, dicha cantidad de dinero fue dejada en la cama de un cuarto que había en el interior del depósito municipal a pedido de uno de los intervenidos. Esto, para que sea recogido por los efectivos policiales investigados, una vez que se retiraran los denunciantes.
Ante esto y tras la denuncia interpuesta, el fiscal Miguel Saldarriaga, mediante la Disposición Fiscal Nº02-2026 y junto a policías del Depincri, detuvieron el último viernes al encargado del depósito municipal.
Además, acudieron a la Unidad de Tránsito de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus) PNP de Sullana, pero no encontraron a la suboficial a pesar que tenía servicio. Mientras que el otro agente estaba de franco.
La Municipalidad de Sullana informó que decidió separar al trabajador edil e iniciarle un proceso administrativo disciplinario.