El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró la nulidad de los acuerdos municipales que vacaron al regidor Edwin Cristian Carreño Yarlequé, por lo que ahora seguirá ejerciendo el cargo en la Municipalidad Provincial de Piura. Un grupo de regidores de oposición había solicitado la vacancia del concejal por inasistencias a las sesiones de concejo.

De acuerdo con la Resolución N° 0750-2025-JNE, el Jurado Nacional de Elecciones declaró fundado el recurso de apelación, interpuesto por la causal de vacancia contra el concejal Edwin Cristhian Carreño Yarlequé.

Según la Resolución, emitida el pasado 11 de diciembre de 2025 y recientemente notificada, anula el pedido de vacancia, debido a que la entidad advirtió una “errónea interpretación de la causal de vacancia”.

El documento también precisa declarar nulos los acuerdos de concejo N° 153-2024-C/CPP del 25 de octubre de 2024 y 170-2024-C/CPP del 13 de diciembre de 2024, que fueron emitidos para la solicitud de vacancia contra el concejal por la causal de inconcurrencia injustificada a tres sesiones ordinarias consecutivas o seis no consecutivas durante tres meses prevista en la Ley Orgánica de Municipalidades.

Ante esto, el JNE dispuso devolver los actuados al Concejo Provincial de Piura, a fin de que se emita un nuevo pronunciamiento, teniendo en cuenta la documentación completa y necesaria para acreditar la consideración de la causal materia de vacancia.

“Deben encontrarse los documentos referidos, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de remitir copias auténticas de los actuados al presidente de la Junta de Fiscales Superiores del distrito Fiscal correspondiente, a fin de que se ponga en conocimiento del fiscal provincial de turno para que evalúe la conducta de la citada autoridad, de acuerdo con sus competencias”, precisa el documento.

Mientras se realiza este proceso, Carreño Yarlequé podrá seguir asumiendo el cargo de regidor en la comuna piurana debido a que no existe una resolución firme que declare su vacancia para dejar el cargo.

Cabe indicar que Carreño Yarlequé estuvo prófugo de la justicia tras ser sentenciado en primera instancia por el presunto delito de colusión, caso que es de cuando fue funcionario de la Municipalidad Distrital de Tambogrande. En ese entonces, era alcalde el doctor Gabriel Madrid.